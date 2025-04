Energia, i dazi USA aggraveranno i problemi del settore petrolchimico

MeteoWeb

Le nuove tariffe di importazione degli Stati Uniti minacciano di erodere ulteriormente la domanda per i produttori petrolchimici globali e accelerare i tagli di capacità in un settore afflitto da margini deboli. È quanto affermano funzionari e analisti del settore. I dazi annunciati mercoledì scorso dal presidente Donald Trump dovrebbero far salire i prezzi di beni come elettronica, elettrodomestici e imballaggi, intaccando i consumi e frenando la domanda di prodotti petrolchimici utilizzati per produrre plastica e prodotti chimici industriali. Mentre le importazioni di petrolio erano, gas e prodotti raffinati esenti dai dazi di Trump, i margini di raffinazione in Asia per la nafta, la principale materia prima petrolchimica, ieri sono crollati del 13%, a 73,07 dollari per tonnellata metrica rispetto al greggio Brent, al livello minimo dal 17 gennaio. “Nel breve termine, tra 2-3 anni, la domanda sarà colpita nelle economie basate sulle esportazioni e, se i dazi saranno imposti senza ulteriori cambiamenti, la ripresa dei margini sarà posticipata di 6 mesi o un anno. Questi Paesi saranno sotto pressione per ridurre i tassi di utilizzo nei loro impianti e chiudere alcune delle attuali attività in perdita”, ha affermato Pankaj Srivastava, senior vicepresident di Rystad Energy.

I margini della nafta hanno raggiunto i 257 d/ton a marzo 2022, tra i timori di interruzioni dell’approvvigionamento sulla rotta del Mar Nero a causa della guerra Russia-Ucraina. Da allora i margini sono crollati, poiché la domanda petrolchimica globale si è indebolita, mentre è entrata in funzione una nuova capacità, principalmente in Cina. Diverse società di consulenza prevedono una ripresa solo entro il 2027-2028, quando le aggiunte di capacità cinesi si rallenteranno. I principali produttori in Asia ed Europa hanno scaricato asset e impianti chiusi obsoleti, mentre gli operatori statunitensi, per resistere alla crisi, sono passati a materie prime più economiche rispetto alla nafta, come l’etano. Gli addetti ai lavori del settore ora si aspettano ulteriori sofferenze per l’industria in seguito ai dazi di Trump, con alcuni produttori nei paesi asiatici, tra cui i colossi dell’export Taiwan, Corea del Sud e Giappone, che probabilmente dovranno affrontare ulteriori pressioni per chiudere. “Gli impianti stanno già funzionando a tassi minimi a causa dei margini deboli ed i dazi potrebbero costringerli a prendere la difficile decisione di chiudere”, ha affermato un funzionario di un commerciante petrolchimico globale che ha voluto restare anonimo. I dazi sulle esportazioni potrebbero imporre anche una costosa riorganizzazione dei flussi commerciali e delle catene di approvvigionamento già sconvolte dalle sanzioni sulle esportazioni di petrolio russo e dagli attacchi Houthi nel Mar Rosso. La Cina e l’Unione europea hanno promesso che prenderanno delle contromisure.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.