Energia: l’accordo per lo sviluppo ingegneristico della prima centrale nucleare in Polonia

La società statale Polskie Elektrownie Jadrowe (Pej) ha firmato un accordo per lo sviluppo ingegneristico della prima centrale nucleare che sorgerà in Polonia. Lo ha reso noto all’emittente “Polsat News”. L’accordo è stato siglato con il consorzio formato dalle società statunitensi Westinghouse e Bechtel. “La nostra cooperazione ha guadagnato slancio”, ha commentato la firma il primo ministro polacco, Donald Tusk, dopo l’incontro con il segretario dell’Energia statunitense , Chris Wright. “Con gli amici e tra amici si può negoziare ogni dettaglio il modo solido. Perché tra polacchi e americani, tra i rappresentanti che hanno negoziato l’accordo e il futuro dell’investimento, c’è la migliore relazione possibile. E’ un’amicizia fondata su decisioni credibili e ponderate”, ha aggiunto Tusk.

Pej, società posseduta dal Tesoro polacco al 100%, sarà il futuro operatore della prima centrale nucleare in Polonia, che sorgerà a Lubiatowo-Kopalino, in Pomerania, e sfrutterà la tecnologia Ap1000 di Westinghouse. Secondo il programma attuale, la posa della prima pietra dovrebbe avvenire nel 2028, mentre la messa in funzione del primo reattore della centrale è attesa per il 2036.

