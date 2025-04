Energia nucleare, Urso si esalta: “disegno di legge storico”

MeteoWeb

E’ stato approvato “un disegno di legge importante, direi storico, per riprendere la strada della produzione energetica nucleare con i reattori di nuova generazione”. Si tratta della prima newco che “si è formata con Enel, Ansaldo Nucleare e Leonardo” allo scopo di “realizzare in Italia reattori nucleari di nuova generazione: gli small reactor, cioè di piccola dimensione realizzati su base industriale componibili e adattabili secondo le esigenze e trasportabili all’interno di un container da dove sono prodotti a dove vengono installati. Su questa strada ci siamo convintamente poi il Parlamento si esprimerà”. Lo dice da Parma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso parlando a margine di un incontro con gli esponenti dell’industria agroalimentare italiana.

“Io credo – spiega – che questa sia la soluzione anche al problema energetico dell’Italia e dell’Europa. Perché noi dobbiamo pensare oggi più che mai, come avevano ideato i padri fondatori dell’Unione europea, di essere autonomi sulla produzione energetica per essere davvero indipendenti e per essere autonomi sulla produzione energetica per ridurre i costi e fornirli in maniera competitiva alle nostre imprese”. A tal scopo “è assolutamente necessario, come noi vogliamo fare, da una parte sviluppare sempre più l’energia rinnovabile e nel contempo fornire un’energia continuativa che le rinnovabili non possono fornire, utilizzabile dall’industria in ogni momento a costo fisso e competitivo, quale oggi può fornire solo l’energia nucleare. Con piena responsabilità anche per consegnare un Paese più competitivo e più libero ai nostri giovani, dobbiamo necessariamente sviluppare insieme rinnovabile e entrambe le energie nucleari, pulite”, conclude.

