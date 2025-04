Eruzione del Monte Lewotobi in Indonesia: pioggia di cenere vulcanica in diverse aree dell’isola di Flores | VIDEO

MeteoWeb

Il Monte Lewotobi Laki-laki ha generato un’eruzione nel pomeriggio di oggi, sabato 26 aprile, sull’isola di Flores, in Indonesia. L’eruzione ha causato piogge di cenere vulcanica in diverse aree della Reggenza di East Flores, East Nusa Tenggara. L’eruzione, inoltre, è stata accompagnata da un forte boato e da una colonna di cenere che ha raggiunto i 4.000 metri sopra la vetta, ovvero circa 5.584 metri sopra il livello del mare. Il capo ad interim del sottodistretto di Wulanggitang, Karolus Kelemur, ha affermato che la cenere vulcanica non ha ricoperto solo le aree attorno alle pendici della montagna, come i sottodistretti di Wulanggitang e Ilebura, ma ha raggiunto anche il sottodistretto di West Solor. “West Solor è stata sommersa da una pioggia di cenere vulcanica”, ha dichiarato.

Emanuel Rofinus Bere, responsabile del Lewotobi Laki-laki Volcano Observation Post (PGA), ha riferito che l’eruzione è avvenuta alle 11.49 WITA. “L’eruzione è stata accompagnata da un forte boato”, ha affermato Rofinus in una dichiarazione. Si è osservato che la colonna di cenere era di colore grigio, di intensità elevata, con pendenza verso ovest e nord-ovest. Questa eruzione è stata registrata anche da un sismogramma con un’ampiezza massima di 47,36 mm e una durata di circa 1 minuto e 13 secondi.

Karolus ha affermato che la scorsa settimana l’attività del Monte Lewotobi Laki-laki ha registrato un aumento significativo, con eruzioni accompagnate da potenti esplosioni che hanno reso i residenti sempre più preoccupati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.