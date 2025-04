Eruzione Giappone, il vulcano Sakurajima si fa sentire: attività in aumento | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’attività vulcanica del Monte Sakurajima, situato nella prefettura di Kagoshima, in Giappone, è aumentata notevolmente. Oggi, 7 aprile, una potente eruzione ha spinto la cenere fino a 2.900 metri sopra il cratere. Dal mese di marzo, il vulcano ha registrato frequenti esplosioni, con eventi significativi anche il 5 aprile e il 25 marzo, quando la cenere è stata proiettata a oltre 2.000 metri. I venti da Nord/Ovest favoriscono la diffusione delle ceneri verso la penisola di Osumi. Le autorità hanno emesso un avviso per il rischio di pioggia di cenere nelle aree circostanti, con particolare attenzione a città come Kanoya e Tarumizu.

Giappone, nuova eruzione del vulcano Sakurajima

