Eruzione in Indonesia, esplosioni e cenere dal Monte Semeru | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il vulcano Semeru, in Indonesia, continua a manifestare un’intensa attività esplosiva. Dal cratere Jonggring Saloko si susseguono eruzioni ogni 15-30 minuti, con pennacchi di cenere grigia che si alzano fino a 1 km. Le esplosioni lanciano bombe di lava in più direzioni, aumentando il rischio per le aree circostanti. L’osservatorio vulcanologico ha registrato un segnale sismico significativo, con un’ampiezza massima di 22 mm e una durata di 190 secondi. Le autorità locali monitorano costantemente la situazione.

Eruzione in Indonesia, esplosioni dal Monte Semeru

Indonesia, Monte Semeru in eruzione

