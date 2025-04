Eruzione del Monte Lewotobi Laki-laki in Indonesia: enorme colonna di cenere | VIDEO

MeteoWeb

Eruzione del Monte Lewotobi Laki-laki nella Reggenza di East Flores, East Nusa Tenggara, in Indonesia oggi. Il vulcano si trova al livello III di allerta. “È stato osservato fumo bianco dal cratere principale con un’elevata intensità e densità a circa 200-400 metri dalla cima”, ha affermato il funzionario Emanuel Rofinus Bere, citato dalla pagina magmaesdm.go.id. Bere ha menzionato le osservazioni sismiche di:

3 terremoti eruttivi con un’ampiezza di 14-14,8 mm e una durata del terremoto di 100-235 secondi

14 raffiche di terremoto con ampiezza di 2,2-14,8 mm e durata del terremoto di 28-208 secondi

1 terremoto tettonico locale con ampiezza di 2,9 mm e durata del terremoto di 23 secondi.

Le autorità hanno emesso diverse raccomandazioni, tra cui: la comunità che vive attorno al Monte Lewotobi Laki-laki e i visitatori/turisti non devono svolgere alcuna attività entro un raggio di 6km dal centro dell’eruzione del Monte Lewotobi Laki-laki; la popolazione deve mantenere la calma e seguire le indicazioni del governo regionale; le comunità attorno al Monte Lewotobi Laki-laki sono consapevoli del rischio di inondazioni di lava causate dalla pioggia nei fiumi che nascono sulla cima del Monte Lewotobi Laki-laki in caso di forti piogge, in particolar modo nelle aree di Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru e Nawakote; la popolazione deve indossare maschere/coperture per naso e bocca per evitare i pericoli della cenere vulcanica per l’apparato respiratorio.

Indonesia, eruzione del Monte Lewotobi Laki-laki

