Violenta eruzione del vulcano Poás: cenere, gas e allerta arancione in Costa Rica | FOTO e VIDEO

Una spettacolare e preoccupante eruzione del vulcano Poás ha scosso la Costa Rica nel pomeriggio di lunedì 21 aprile. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Teja e confermato dall’Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), la colonna di gas e cenere ha raggiunto un’altezza compresa tra i 3 e i 4 chilometri, rendendo l’evento visibile da diverse aree del Valle Central.

La violenta esplosione è avvenuta alle ore 14:14 ora locale, senza segnali premonitori. Le immagini catturate dalle webcam scientifiche dell’Ovsicori, ente affiliato all’Universidad de Costa Rica, hanno mostrato una fitta colonna grigia innalzarsi dal cratere, espandendosi verso Sud/Ovest.

Il vulcano Poás, situato nella provincia settentrionale di Alajuela, ha mostrato segnali di risveglio già da novembre 2024, ma nelle ultime settimane l’attività si è intensificata in modo significativo. L’Ovsicori segnala infatti frequenti emissioni di rocce incandescente e sostanze chimiche, tra cui zolfo, che stanno compromettendo seriamente l’ambiente circostante. Gli effetti sull’ecosistema locale sono già evidenti: corsi d’acqua contaminati, vegetazione danneggiata e impatti economici considerevoli per le comunità e le attività turistiche nei pressi del Parque Nacional Volcán Poás, una delle mete naturali più visitate del Paese.

Le autorità hanno elevato l’allerta al livello arancione, il penultimo grado della scala di rischio, per le aree prossime al vulcano e in particolare per il distretto di Toro Amarillo, nel cantone di Sarchí. Un livello di allerta verde è stato invece diramato per 7 zone limitrofe: Alajuela, Poás, Grecia, Naranjo, Río Cuarto, Zarcero e Sarchí (eccetto Toro Amarillo).

Costa Rica, imponente eruzione del vulcano Poás

