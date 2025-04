ESA School Days 2025: oltre 1.300 studenti da tutta Italia in visita al centro ESRIN di Frascati

MeteoWeb

Dal 7 all’11 aprile, ESRIN, il Centro per l’Osservazione della Terra dell’ESA a Frascati, ha ospitato l’edizione 2025 degli ESA School Days, accogliendo quasi 1400 giovani studenti. L’evento ha preso il via con la visita degli studenti delle scuole primarie (classi quarte e quinte) durante i primi tre giorni, seguiti dagli studenti delle scuole secondarie nei due giorni finali. Per tutta la settimana, 35 scuole da tutta Italia si sono cimentate in presentazioni e laboratori, approfondendo la loro conoscenza delle diverse attività spaziali condotte presso lo stabilimento dell’ESA. L’iniziativa, che ha visto il contributo di ESERO Italia e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), mira a ispirare e coinvolgere la prossima generazione di studenti STEM condividendo le conoscenze sullo spazio e sull’Agenzia Spaziale Europea.

