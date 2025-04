Escursionista si infortuna a Collepardo: soccorsa e trasportata in ospedale

MeteoWeb

Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) del Lazio è intervenuta nel comune di Collepardo, in località Ponte dei Santi, nel frusinate, per prestare soccorso a un’escursionista infortunata. La donna, una 76enne originaria della provincia di Siena, ha riferito di una sospetta frattura in seguito a una scivolata lungo il sentiero. Gli operatori del Soccorso Alpino, attivati ​​tramite la Centrale Operativa, hanno raggiunto rapidamente l’escursionista, stabilizzandola e provvedendo al trasporto con barella portantina fino a un punto accessibile all’ambulanza del 118, che ha successivamente preso in carico la donna per il trasferimento in ospedale. L’intervento si è concluso positivamente grazie alla tempestività e alla professionalità degli operatori Cnsas Lazio, in collaborazione con i sanitari del 118.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.