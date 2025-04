Esplosione al porto di Bandar Abbas: le immagini spaventose dalle telecamere a circuito chiuso | VIDEO

MeteoWeb

E’ salito al 28 il numero dei morti, mentre sono oltre un migliaio i feriti nell’esplosione al porto di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran. Lo rende noto la Mezzaluna Rossa iraniana. In un video pubblicato sul sito web del governo, il direttore dell’organizzazione sanitaria Pirhossein Koulivand ha detto che “purtroppo sono morte 28 persone”, aggiungendo che “altre si trovano in terapia intensiva”. L’esplosione, udita a decine di chilometri di distanza, è avvenuta ieri attorno a mezzogiorno (ora locale) su una banchina del porto di Shahid Rajai, attraverso il quale transita l’85% delle merci iraniane. Il porto strategico si trova nei pressi della grande città costiera di Bandar Abbas, sullo Stretto di Hormuz, attraverso il quale passa un quinto della produzione mondiale di petrolio, circa mille chilometri a sud di Teheran.

La Russia invierà in Iran diversi aerei del ministero delle Emergenze per contribuire a spegnere l’incendio scoppiato. Lo ha reso noto l’ambasciata diplomatica a Teheran, dopo che il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato la disponibilità del suo Paese ad aiutare l’Iran. “L’ambasciata riferisce che, in risposta all’appello dei partner iraniani, il presidente Putin ha deciso di inviare urgentemente in Iran diversi aerei del ministero russo per le emergenze, dotati di personale esperto, per contribuire a spegnere l’incendio nel porto di Shahid Rajaee”, si legge nel canale Telegram ufficiale dell’ambasciata.

Lutto nazionale

Il governo iraniano ha dichiarato per lunedì un giorno di lutto nazionale in tutto il Paese per commemorare le decine di morti e le centinaia di feriti causate dall’esplosione avvenuta ieri nel porto di Shahid Rajaee. Il governatore generale della provincia di Hormozgan aveva già annunciato tre giorni di lutto per l’incidente.

Pubblicate anche le prime immagini delle telecamere a circuito chiuso del momento in cui è scoppiato l’incendio al porto di Bandar Abbas.

Bandar Abbas: le immagini spaventose dalle telecamere a circuito chiuso

