Etna, aperte le iscrizioni per la Scuola Internazionale sull’utilizzo dei droni e della realtà virtuale per gli studi vulcano-tettonici

Dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, a Nicolosi (CT), si svolgerà, la prima edizione della International School on Drone and VR for Volcano-Tectonic Studies at Etna, organizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca (UniMiB), in partnership con l’International Lithosphere Program (ILP), la Società Geologica Italiana (SGI), CRUST – Interuniversity Center for 3D Seismotectonics with territorial applications, Agisoft LLC, Funivia dell’Etna e TECLA Project.

Il programma della Scuola verterà sull’utilizzo di droni e realtà virtuale immersiva come strumenti innovativi per la ricerca scientifica, il monitoraggio e lo studio delle aree vulcaniche attive. I partecipanti impareranno a utilizzare i droni per effettuare rilievi finalizzati alla creazione di modelli 2.5D e 3D. Questi ultimi saranno impiegati per analisi GIS e per tecniche immersive in realtà virtuale.

Si articolerà in tre moduli: sessioni teoriche in aula, per introdurre i concetti chiave e le metodologie; attività sul campo dedicate all’acquisizione dei dati e alle tecniche di rilievo con droni sui versanti del vulcano Etna; e sessioni di laboratorio per l’elaborazione dei dati, la generazione dei modelli e l’integrazione in realtà virtuale. La Scuola si svolgerà in lingua inglese.

I dettagli

Il numero di partecipanti sarà compreso tra dodici e sedici e la selezione avverrà assegnando la priorità in modo rigoroso secondo il seguente ordine:

1. Dottorandi in Scienze della Terra e dell’Ambiente;

2. Studenti magistrali in Scienze della Terra e dell’Ambiente;

3. Ricercatori post-doc negli stessi ambiti disciplinari;

4. Altri candidati.

