Etna in fermento: attività stromboliana al Cratere di Sud/Est e nube di cenere, codice rosso VONA

Etna in fermento. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha comunicato che a partire dall’una di questa notte, dalle immagini delle telecamere di sorveglianza dell’INGV-OE, “si osserva attività stromboliana al Cratere di Sud/Est. Il modello previsionale di dispersione dell’eventuale nube vulcanica indica una direzione SE. Il tremore vulcanico a partire dalle ore 20:30 ha mostrato un continuo incremento raggiungendo alle 00:50 i valori alti e tuttora risulta in aumento. La localizzazione delle sorgenti del tremore risultano in corrispondenza del Cratere di Sud-Est ad una quota di circa 2900 metri s.l.m.; L’attività infrasonica, aumentata a partire dalle ore 23:00 UTC, risulta localizzata al Cratere di Sud/Est. Le reti di monitoraggio delle deformazioni (GNSS e clinometrica) non mostrano variazioni significative“.

In considerazione dell’attività stromboliana dell’Etna e dell’emissione di cenere, l’INGV ha emesso un avviso di colore rosso per il volo (VONA).

