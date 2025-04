Etna, attività stromboliana e nube eruttiva: avviso VONA codice rosso | FOTO

MeteoWeb

A partire dalle 22 di ieri, è in corso attività stromboliana al cratere di Sud/Est dell’Etna, con l’emissione di una nube eruttiva che si disperde in direzione Est-Sud/Est. Questa attività è stata rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Osservatorio Etneo di Catania, che alle 06:15 di stamattina ha emesso un avviso di colore rosso per il volo (VONA). Sebbene il vulcano, il più alto e attivo d’Europa, sia in fase di attività, al momento l’operatività dell’Aeroporto Internazionale Vincenzo Bellini non è compromessa. I valori del tremore vulcanico rimangono elevati, con il centroide delle sorgenti situato nell’area del Cratere di Sud/Est, a circa 2.800 metri sopra il livello del mare. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non evidenziano variazioni significative al momento.

