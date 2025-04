Etna: continua l’attività stromboliana, emissione di cenere | FOTO

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “continua l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est” dell’Etna, “con una moderata emissione di cenere”. “Nel caso di un incremento dell’attività eruttiva, il modello previsionale indica che l’eventuale nube vulcanica si disperderebbe in direzione sud-est. Dal punto di vista sismico, rispetto al precedente comunicato, il tremore vulcanico ha mostrato un continuo incremento sui valori alti. La localizzazione delle sorgenti del tremore permane in corrisponde Cratere di Sud-Est ad una quota di circa 2900 metri s.l.m.. L’attività infrasonica, ha mostrato un aumento nelle ultime ore e risulta localizzata al Cratere di Sud-Est. I segnali registrati dai sistemi osservativi di controllo della deformazione (reti clinometrica e GNSS) non rilevano variazioni significative”, conclude la nota dell’INGV-OE.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.