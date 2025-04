Etna: lieve emissione di cenere da crateri sommitali

MeteoWeb

L’attività stromboliana iniziata ieri nel cratere di Sud/Est dell’Etna si è notevolmente ridotta. Attualmente si registra solo una debole e sporadica emissione di cenere, senza formazione di nubi eruttive. È quanto rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania, che ha abbassato il livello di allerta per l’aviazione (VONA) da arancione a giallo. I valori del tremore vulcanico, indicativi del movimento del magma nei condotti interni, sono tornati su livelli medio-bassi. Le colate laviche visibili nei giorni scorsi risultano in fase di raffreddamento. L’attuale fase eruttiva non ha causato disagi alle operazioni dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

