L’Etna si risveglia: spettacolo nella notte | FOTO

Un’intensa attività stromboliana è stata registrata al Cratere di Sud/Est dell’Etna a partire dal tardo pomeriggio di ieri 18 aprile, con il culmine nelle ore notturne. L’evento, immortalato da Gianni Tumino da Zafferana Etnea (immagine in alto), ha generato una nube eruttiva dispersa verso Est-Sud/Est, secondo il modello dell’INGV-OE. Il tremore vulcanico, in costante aumento dalle 14, ha raggiunto valori elevati, segnalando attività a circa 2900 metri s.l.m. Al momento il vulcano attivo più alto d’Europa è tornato in uno stato di quiete.

