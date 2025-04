Nasce l’EU Chips Design Platform: il portale unico europeo per la progettazione avanzata nei semiconduttori

MeteoWeb

Una coalizione di dodici istituzioni europee di primo piano – tra cui la Fondazione Chips-IT (che ha sede a Pavia e che ha come membro del Consiglio di Amministrazione il Rettore Francesco Svelto) – è stata scelta nell’ambito dell’European Chips Act per lanciare e coordinare la EU Chip Design Platform – un portale unico che fornisce alle startup, alle PMI e ai gruppi di ricerca un accesso senza soluzione di continuità a strumenti avanzati di progettazione di semiconduttori, formazione di esperti e finanziamenti dedicati.

Unendo i migliori talenti e le migliori infrastrutture d’Europa, la piattaforma democratizzerà la progettazione di chip e accelererà l’innovazione in tutto il continente.

I semiconduttori alimentano ogni aspetto della vita moderna – dai nostri smartphone ai dispositivi medici salvavita – e l’EU Chips Act sottolinea l’impegno dell’Europa ad incrementare la propria quota del mercato globale. A complemento delle nuove linee pilota che sviluppano tecnologie di fabbricazione di nuova generazione, la Design Platform sarà il veicolo centrale dell’ EU Chips Act per promuovere la creazione e il rafforzamento di nuove aziende fabless (che si concentrano sulla progettazione e commercializzazione di dispositivi hardware delegando la fabbricazione a terze parti specializzate).

I dettagli sulla piattaforma

Ospitata in un ambiente protetto e basato su cloud, la piattaforma garantisce agli utenti l’accesso immediato alle suite commerciali di automazione della progettazione elettronica (EDA), a librerie IP complete, a processi di linea pilota e a un repository condiviso di IP di progettazione sia proprietarie che open-source. Il supporto end-to-end accompagnerà i progetti dall’idea iniziale fino alla fabbricazione, al confezionamento e alla validazione, eliminando le barriere tradizionali e accorciando i cicli di sviluppo.

Il consorzio prevede di accogliere la sua prima batteria di startup e PMI entro l’inizio del 2026. Oltre alle risorse tecniche, i partecipanti beneficeranno di un robusto programma di accelerazione: servizi di incubazione, mentorship individuale e aiuti finanziari mirati per trasformare le idee pionieristiche microchip pronti per il lancio sul mercato.

La Fondazione Chips-IT si occuperà di definire i criteri di accesso e di ammissibilità degli utenti, di sviluppare materiale formativo su misura, di gestire tutte le attività di supporto agli utenti e di coordinare i percorsi di incubazione e accelerazione delle startup. Lavorando di concerto con i partner del consorzio, la Fondazione Chips-IT farà in modo che i gruppi di ricerca emergenti e le startup ambiziose possano navigare senza problemi nella piattaforma e sfruttare l’intera gamma di servizi.

“Questa piattaforma segna un momento cruciale per la design dei semiconduttori in Europa”, ha dichiarato Carlo Reita, Direttore della Fondazione Chips-IT. “Riunendo competenze diverse e strumenti all’avanguardia, mettiamo in grado la prossima generazione di innovatori di spingersi oltre i confini della tecnologia. La nostra visione è quella di promuovere un ecosistema dinamico in cui la creatività prospera e le idee innovative si evolvono rapidamente in soluzioni tangibili che portano benefici alla società e rafforzano la posizione dell’Europa come leader globale nello sviluppo di chip”.

Il team di coordinamento della EU Chips Design Platform è composto da Fondazione Chips-IT (Italia), imec (Belgio), Commissione francese per le energie alternative e l’energia atomica (CEA, Francia), Fraunhofer (Germania), Istituto Leibniz per la microelettronica ad alte prestazioni (IHP, Germania), Silicon Austria Labs (Austria), CSIC (Spagna), International Iberian Nanotechnology Laboratory (Portogallo), Eindhoven University of Technology (Paesi Bassi), Tampere University (Finlandia), CVUT (Repubblica Ceca) e AGH University of Science and Technology (Polonia). L’accordo di sovvenzione con la Chips JU, attraverso il programma Digital Europe dell’Unione Europea, è in corso e sarà firmato nel corso dell’anno. Il progetto durerà dal 2025 alla fine del 2028.

