Euroflora 2025, tutte le proposte Coldiretti: dal bosco “terapeutico” al verde che cura la salute

MeteoWeb

Un vero e proprio bosco “terapeutico” dove sperimentare gli effetti benefici dei “bagni di foresta”, una mini aula scolastica per capire come difendere i bambini dagli effetti dell’inquinamento indoor, una mostra per riconoscere le piante che combattono lo smog e un incontro per scoprire come il verde può migliorare la nostra salute e la qualità della vita. Sono le novità proposte da Coldiretti per l’inaugurazione di Euroflora, la più importante Fiera europea del florovivaismo che si apre giovedì 24 aprile a Genova. Nell’area espositiva di oltre 200 metri quadri, nel Padiglione Blu, sarà possibile scoprire le meraviglie del verde Made in Italy, all’insegna della biodiversità e della sostenibilità, mentre gli esperti e ricercatori illustreranno come la presenza delle piante nelle città e nella case possa produrre effettivi benefici per la salute di grandi e piccoli.

Le nuove tendenze del florovivaismo saranno al centro dell’incontro “Dal Bosco alla città. Il verde che cura” in programma alle ore 11 nell’Arena Roverella. L’incontro sarà aperto dal Segretario Generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, cui seguiranno i saluti di Giovanni Luca Boeri (Presidente Coldiretti Liguria), e di Marco Bucci (Presidente Regione Liguria).

La tavola rotonda vedrà i contributi di Mario Faro (Presidente Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti), Viola Follini (Senior Project Manager per UrbanShift presso C40 Cities a Londra) e Francesco Meneguzzo (ricercatore Cnr), Rita Baraldi, (ricercatrice Ibe-Cnr), Micaela Pizzo (azienda Mitai di Albenga), che precederanno l’intervento di Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Concluderà i lavori Ettore Prandini, Presidente Nazionale Coldiretti. Modera Nada Forbici, Coordinatore Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.