Euroflora 2025, svelati nuovi appuntamenti: natura, giochi e meraviglia per i bambini

Euroflora 2025, in programma a Genova dal 24 aprile al 4 maggio, è un polo ludico didattico di educazione e sensibilizzazione per le nuove generazioni, e dedica una attenzione speciale ai bambini e ai ragazzi, offrendo un ricco programma di iniziative pensate per coltivare il loro amore per la natura e promuovere la consapevolezza ambientale. Un’esplosione di iniziative, laboratori interattivi che accendono la curiosità e spettacoli che incantano lo sguardo, prendono vita grazie alla sinergia con istituzioni, associazioni ed espositori: Reparto Biodiversità di Pieve Santo Stefano dei Carabinieri Forestali, forestali del Nucleo Cites Carabinieri, l’Istituto Tecnico e Professionale Agrario, Professionale Enogastronomico I.I.S. Marsano di Genova, dell’Istituto “Duchessa di Galliera” – Fondazione Fulgis, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e il Genova Blue District, Comitato Italiano per l’Unicef, Isola Giardini, Comune di Genova, Confagricoltura, Associazione Culturale All Accademy.

Nel cuore del Padiglione Blu, al piano terra, il Reparto Biodiversità dei Carabinieri Forestali disvela, per l’intera durata di Euroflora, un percorso didattico, ludico e sensoriale, un viaggio affascinante nel ciclo vitale dei vivai forestali. Come alchimisti della natura, i giovani esploratori seguiranno il cammino segreto dei semi, dalla loro culla silvestre fino al loro rinascere nelle Riserve Naturali Statali. Ammireranno le gemme rare custodite nei santuari della biodiversità, comprenderanno come la vivaistica forestale sia l’anima verde delle strategie di conservazione, il segreto per proteggere gli habitat più preziosi. Un percorso sensoriale tattile inviterà a riconoscere le trame della vita vegetale e animale, mentre una postazione multimediale dipingerà paesaggi sonori, sussurri e fragori di un ambiente naturale incontaminato. E per accendere la sfida e il sorriso, un “gioco dell’oca” in chiave ecologica premierà la saggezza ambientale, e un albero magnetico metterà alla prova la conoscenza delle erbe, svelando i segreti della farmacia della natura.

Reperti silenti, testimoni muti di un traffico oscuro, confiscati dai Carabinieri Forestali del Nucleo Cites Carabinieri, si ergono al centro di percorsi didattici toccanti, pensati per tutti, ma con un’eco speciale nei cuori dei più piccoli. Il personale specializzato dell’Arma dei Carabinieri, sentinelle della biodiversità, guiderà i giovani visitatori in un’osservazione ravvicinata, attraverso lenti che svelano i dettagli di zanne d’elefante, pellicce preziose, squame di serpenti, scudi di tartarughe marine e innumerevoli altre specie protette. Teche custodi di legni esotici e piante rare, vittime di commerci illeciti, narreranno storie silenziose, instillando nei giovani la consapevolezza urgente della salvaguardia di un patrimonio naturale inestimabile, di oltre 30.000 specie che lottano per la sopravvivenza.

Gli altri appuntamenti

Dal 24 al 27 aprile, l’Agorà eventi di Confagricoltura svelerà “I segreti dell’alveare”, presentando per la prima volta dal vivo all’EuroFlora 2025 l’ape italiana, regina indiscussa della biodiversità. Grazie alla maestria degli esperti della FAI – Federazione Apicoltori Italiani e delle sue Associate ApiLiguria e ApiGenova, il pubblico e le scolaresche potranno avvicinarsi all’opera instancabile dell’ape più diffusa al mondo, battezzata nel lontano 1806 dal naturalista genovese Massimiliano Spinola. Un’arnia didattica sarà centro di questa immersione nel microcosmo operoso delle api.

Sabato 26 aprile e in replica sabato 3 maggio, la Cooperativa Solidarietà & Lavoro inviterà i più piccoli a immergersi in un tripudio di colori e profumi con i laboratori didattici “Fiori, colori: arte e natura”, un connubio magico tra la bellezza effimera dei petali e la creatività vibrante dei bambini. L’Agorà eventi dello spazio di Confagricoltura sarà il teatro di queste esplorazioni artistiche, con prenotazioni possibili al desk dello stand o via mail a info@confagricolturaliguria.com. Queste attività gratuite, dalle 15:00 alle 17:00, della durata di circa un’ora ciascuna, attendono piccoli artisti fino ad esaurimento posti.

L’educazione ambientale sarà la linfa vitale di un’ampia offerta di laboratori manuali, giochi a tema e spettacoli coinvolgenti che animeranno Euroflora. L’Istituto Tecnico e Professionale Agrario e Enogastronomico I.I.S. Marsano di Genova saranno protagonisti nella preparazione, manutenzione e allestimento di un’area espositiva di grande impatto lungo il percorso di Euroflora. Un’occasione preziosa per gli studenti di tradurre la teoria in pratica, di confrontarsi con il mondo professionale e di contribuire attivamente alla realizzazione di questo evento. Nella suggestiva cornice della marina, il Marsano offrirà ai visitatori un vero e proprio “laboratorio a cielo aperto”, un’istantanea della professionalità e della passione delle nuove leve del settore florovivaistico e agroalimentare. Un’installazione originale catturerà lo sguardo: una superficie poliedrica, arida e artificiale, che simula le increspature del cemento, squarciata da una lunga frattura da cui irromperà, vibrante di vita, la componente verde.

Euroflora sarà anche il palcoscenico per celebrare i migliori lavori del contest “La Natura si fa spazio…a scuola!”, un’iniziativa pensata per far ideare spazi verdi nei cortili e nelle aule delle scuole primarie. Realizzato in sinergia con la Direzione Scolastica Regionale della Liguria e il Blue District, e con il prestigioso patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, questo entusiasmante concorso di progettazione ha invitato gli alunni a liberare la fantasia, dalla singola piantina alla creazione di una vera e propria aiuola, in base alle possibilità di spazio. Il 30 aprile, alle ore 10, in arena Tamerice, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei progetti migliori.

Per offrire un assaggio delle meraviglie pensate per i più piccoli, venerdì 25 aprile, dalle 15:00 alle 16:00 presso l’Arena Leccio, il Comitato Italiano per l’Unicef proporrà un laboratorio interattivo per esplorare il mondo vegetale attraverso il linguaggio universale del gioco e dell’osservazione. L’appuntamento si ripeterà lunedì 28 aprile, stesso orario e luogo, con il laboratorio UNICEF “Conoscere il mondo vegetale attraverso osservazioni e giochi”. Giovedì 1° maggio, l’Arena Leccio ospiterà in due turni, dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 12:30 alle 13:30, un goloso e didattico “Viaggio del cioccolato” a cura di Altromercato. Nello stesso giorno, ma dalle 16:30 alle 17:30 presso l’Arena Ulivo MSC, Euclipa, l’Associazione italiana del Patto per il Clima, con il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, condurrà un interessante laboratorio didattico sul clima.

“I funghi, una risorsa preziosa per il bosco e non solo…” è il titolo delle visite guidate, condotte dal giovane e appassionato micologo Andrea Deferrari, nell’area di Isola Giardini, in piazzale Kennedy. Un’immersione nel regno nascosto dei funghi, pensata per tutti, ma che saprà accendere la curiosità di bambini e ragazzi con un doppio appuntamento: venerdì 25 aprile (ore 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 12.00) e Giovedì 1° maggio (ore 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 12.00).

L’allestimento dello spazio espositivo del Comune di Genova, curato da Aster nell’area del Palasport, si ispira ai temi guida di Euroflora 2025: rinascita, rapporto tra arte e natura, sostenibilità. La ciclicità delle stagioni guiderà i visitatori attraverso quattro spazi distinti, caratterizzati da una sinfonia di materiali, colori e profumi. Esplorando queste aree evocative, i bambini potranno trasformarsi in detective del tempo, indovinando quale periodo dell’anno è evocato, vivendo un’esperienza polisensoriale unica: ammirare le composizioni vegetali, i colori cangianti delle cortecce e delle bacche, inebriarsi del profumo dei fiori e delle pigne, toccare la varietà di consistenze delle foglie, percepire la danza della luce attraverso le fronde. Piccole oasi di sosta inviteranno alla contemplazione, permettendo di ammirare le opere d’arte della Natura accanto alle creazioni di artiste e artisti, talvolta mimetizzate nel verde, talvolta celate dietro quinte vegetali, talvolta esposte in tutta la loro bellezza. Un contesto in cui ogni allestimento è un inno alla sostenibilità, realizzato con materiali destinati al riutilizzo: panche-gabbioni che sostengono i versanti, ciottoli che disegnano creuze e piazze, alberi e arbusti che regalano ombra e la bellezza dei parchi cittadini.

L’Associazione Culturale All Academy dedica ai più piccoli “Viaggio alla scoperta del nostro meraviglioso pianeta”, un progetto pensato su misura per i bambini, un’avventura sensoriale che li guiderà attraverso la bellezza dell’esposizione senza filtri adulti. “Let’s be an explorer” è il titolo del laboratorio dedicato ai giovani esploratori dai 5 ai 9 anni, che si svolgerà dal 24 aprile al 4 maggio presso lo stand di All Academy a Euroflora 2025. Ogni giorno, due sessioni di pura scoperta attendono i piccoli avventurieri: la mattina dalle 10 alle 12. Il pomeriggio dalle 14 alle 16. Solo 10 posti disponibili per ogni sessione. Dopo un’ora di emozionante esplorazione, il viaggio continuerà allo “stand”, dove i giovani si trasformeranno in creator di profumi, piccoli floricoltori e scienziati. Al termine delle due ore di attività, i bambini torneranno a casa con i loro genitori, portando con sé i frutti del loro lavoro creativo e, se lo desiderano, le piantine da far crescere in vasi più grandi.

In città, il Castello D’Albertis – Museo delle Culture del Mondo aprirà le sue porte a esperienze uniche. Domenica 4 maggio alle ore 11:00, si terrà “Kodomo no hi – La festa dei bambini, delle carpe volanti e dei fiori d’iris”, un laboratorio per famiglie con bambini dai 6 anni dedicato alla vibrante cultura giapponese. Sempre al Castello D’Albertis, domenica 27 aprile alle ore 11:00, i bambini da 0 a 6 anni potranno partecipare a “Foglie in musica”, un’attività che svela il mondo delle foglie attraverso la magia della lettura e della musica. Alle ore 15:00, le famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni saranno invitate a creare colorate opere floreali nel laboratorio “Fiori di carta”. Infine, domenica 27 aprile dalle 15:30 alle 17:30, il Museo di Archeologia Ligure offrirà gratuitamente “Erbario preistorico in blu”, un laboratorio di cianotipia per famiglie con bambini dai 6 anni, un tuffo nel passato attraverso la luce e le forme della natura.

Ricco il calendario di eventi dedicati ai più piccoli organizzati dal Parco Nazionale delle Cinque Terre. Si parte giovedì 24 aprile, dalle 10 alle 12, con il laboratorio “Alla scoperta dei segreti dell’arte antica della costruzione dei muri a secco delle Cinque Terre” nell’ambito del progetto Stonewallsforlife, laboratorio che si ripeterà anche il 2 maggio. Venerdì 25 aprile, dalle 10 alle 12, e dalle 14 alle 17, appuntamento con “Il Parco dell’Uomo” l’evento che offrirà l’opportunità di scoprire il paesaggio culturale e la biodiversità delle Cinque Terre in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale per la Sostenibilità del Parco Nazionale, e che si ripeterà nei giorni 26, 27, 29 e 30 aprile, 1 e 4 maggio. “Ecosistema suolo: incredibile riserva di biodiversità” e “Controllo biologico in vigneto con acari predatori” – a cura di Laboratorio Crea DC di Firenze, in programma con orario dalle 10 alle 12 di lunedì 28 aprile. Sempre lunedì 28 aprile, nello spazio del Parco delle Cinque Terre, a cura dell’Acquario di Genova, verrà allestita una vasca della posidonia e saranno organizzati degli incontri divulgativi dal titolo “Le praterie sommerse del Mar Mediterraneo” per far conoscere questa pianta marina che ha un ruolo ecologico fondamentale per la protezione delle coste e la conservazione della biodiversità.

Gli incontri con gli esperti dell’Acquario sono rivolti a ragazzi e famiglie, si svolgeranno il 28, il 30 aprile e il 2 maggio dalle 14 alle 17, saranno a fruizione libera senza necessità di prenotazione e avranno una durata di 15 minuti l’uno. Sabato 3 maggio dedicato al folclore con “Diventa anche tu un bescantà” con la creazione di occhiali con i limoni, a cura dell’Associazione Proloco, mentre dalle 14 alle 16 laboratorio di vela tradizionale “Il Gozzo Cornigiotto” alla scoperta delle tradizioni nautiche liguri con l’Associazione Vela tradizionale.

Francesco Bannini, guiderà la Collettiva dei Fioristi Liguri in un suggestivo spazio giardino di 83 metri quadrati al primo piano del Padiglione Blu, dove ospiterà una serie di iniziative dedicate ai più piccoli. Il 24, il 28, il 29 aprile si svolgeranno, per l’intera giornata, laboratori pratici all’insegna de “I bambini incontrano i fiori” con la pittrice Stefania Franco. Il 30 aprile gli stessi laboratori si svolgeranno dalle 12 alle 15.

