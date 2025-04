Euroflora 2025, il 26 aprile all’insegna di rose, bonsai e giardini storici | FOTO

MeteoWeb

Dopo l’indiscutibile bagno di folla di oggi, Euroflora 2025, in programma a Genova fino al 4 maggio, accoglierà i visitatori del 26 aprile con un ricchissimo programma di eventi, ad affiancare la bellezza e la varietà dei 154 giardini allestiti nel Waterfront di Levante. Antonio e Silvia Ricci interverranno alle 11.30 nello spazio Gardenia, davanti al Palasport a “Giardini in Liguria, tra tradizione e innovazione. Villa della Pergola ad Alassio diventa partner della Royal Horticultural Society e il Fai apre Villa La Reazza a Lerici e Punta Mesco a Levante”. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di giardini e di bellezze naturali condotto dalla direttrice di Gardenia, Emanuela Rosa-Clot. Sempre nello spazio Gardenia alle 15 focus sulla tradizione ligure del palmurelo con un workshop dedicato all’intreccio delle foglie di palma per le cerimonie pasquali.

Per gli amanti delle rose, da non perdere l’appuntamento delle 11.30 nell’Arena Roverella con l’associazione dei produttori di rose antiche per parlare di sciroppi ai tempi dei Dogi della Repubblica di Genova e alle 18.30 nell’Arena Msc Ulivo con la presentazione “Profumi e sapori: la rosa antica e il mirto selvatico” a cura della Città Metropolitana di Genova. Chi apprezza le piante carnivore, vere star di questi primi giorni di Euroflora, alle 13 potrà ritrovarsi all’Arena Roverella per l’incontro organizzato dall’Associazione Italiana Piante Carnivore, vincitrice di un Gran Premio d’onore e di un Premio d’onore in questa edizione di Euroflora.

Per Euroflora Incontra, il ciclo di incontri promosso dall’Università di Genova, domani alle 14 nell’Arena Leccio del padiglione Blu Federico Quaranta, giornalista e conduttore televisivo, sarà il protagonista del monologo “Rispetto”. Uno spettacolo etico, non moralizzatore, che dipinge un quadro della società contemporanea attraverso l’uso di metafore letterarie, fiabesche, etiche, mitologiche e poetiche. Quaranta si concentrerà sul vero valore della sostenibilità in un mondo che crea rifiuti all’infinito gettando senza freni e non riparando mai nulla; la soluzione nasce dal ritrovare le proprie radici per dare una speranza concreta e un orizzonte possibile.

E domani sarà la prima giornata di lezione con il maestro giapponese Naeoki Maeoka, che tutti i pomeriggi, fino a martedì 29 aprile, nell’Arena Tamerice nel piano superiore del padiglione Blu svelerà i segreti per la valorizzazione estetica e la corretta cura dei bonsai, settore a cui Euroflora dedica la bellissima esposizione curata da Scuola d’Arte Bonsai, vincitrice di un Gran Premio d’onore e di una menzione speciali per il livello qualitativo degli allestimenti.

E poi ancora le presentazioni del Comune di Borzonasca e del Comune di Zoagli.

Prima giornata di lavori per i buyer stranieri in arrivo da Europa e Paesi Arabi, Asia e Canada che, dopo una visita alla manifestazione, incontreranno associazioni, concorsi e singole aziende florovivaistiche italiane interessate a rafforzare l’export.

Il programma

Ecco il programma completo degli eventi di domani:

Ore 10:00 – 12:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre : “Il Parco dell’uomo” con il Centro di Educazione Ambientale e Sostenibile Parco 5 Terre, alla scoperta del paesaggio culturale e della biodiversità (Relatori Stefano Amoroso, Filippo Bordoni, Liliano Pupillo)

Ore 10:00-18:00 Sala Agapanthus (piano ammezzato): Incontri a cura di ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane)

Ore 11:30-12:30 Arena Roverella : Associazione dei produttori di Rose Antiche “Lo sciroppo di rose nelle prescrizioni dei speziali al tempo dei Dogi della Repubblica di Genova – 1500-1797”

Ore 11:30-12:30 Area antistante il Palasport : Spazio Gardenia “Giardini in Liguria, tra tradizione e innovazione. Villa della Pergola ad Alassio diventa giardino Partner RHS e il Fai apre Villa La Rezzola a Lerici e Punta Mesco a Levanto”. Con Silvia e Antonio Ricci (proprietari Villa della Pergola, esponenti FAI) e Emanuela Rosa-Clot (direttore di Gardenia).

Ore 12:00-13:00 Arena Leccio : Accademia Musicale Lizard per “Naturalmente Acustico” presenta “La voce dell’anima” con Ilaria Olcese

Ore 13:00-14:00 Arena Roverella : AIPC (Associazione Piante Carnivore) presenta “I principali generi di piante carnivore e la loro ecologia”

Ore 13:00–15:00 MSC Arena Ulivo : Il Comune di Borzonasca presenta “L’entroterra delle meraviglie e i suoi tesori nascosti” #territorio #arte #cultura

Ore 14:00 – 15:00 Arena Tamerice : Collettiva Fioristi Liguri – Dimostrazione Floreale con Marina Bulatova

Ore 14:00 – 17:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre : “Il Parco dell’uomo” con il Centro di Educazione Ambientale e Sostenibile Parco 5 Terre, alla scoperta del paesaggio culturale e della biodiversità (Relatori Stefano Amoroso, Filippo Bordoni, Liliano Pupillo)

Ore 14:00-16:00 Arena Leccio: “Euroflora Incontra” – Federico Quaranta (giornalista e conduttore televisivo) con il suo monologo “Rispetto”

Ore 14:30-18:30 Sala Ginestra (piano ammezzato): Presentazione del libro Dryadem di Marie Albes (Delrai Edizioni)

Ore 14:30-19:00 Arena Tamerice : Scuola d’Arte Bonsai presenta il maestro giapponese Naoki Maeoka, conosciuto in tutto il mondo per le sue eccellenti capacità pratiche, soprattutto nella valorizzazione estetica e nella corretta cura dei bonsai, che svelerà al pubblico alcuni segreti dell’antichissima arte dei bonsai.

Ore 15:00-18:00 Area antistante il Palasport : Spazio Iren – “Rifiorisci con noi! Gioco e riciclo per piccoli artisti– un laboratorio incantato per i più piccoli con la possibilità di esplorare la magia della natura e l’arte del riciclo

Ore 15:00-16:00 Area antistante il Palasport: Spazio Gardenia “La tradizione ligure del Palmurelo. Workshop di intreccio delle foglie di palma per le cerimonie pasquali”. Con Viviana Siviero (responsabile LudoGarden e Fattoria Didattica Vivai Michelini), il figlio Pietro Michelini, Ferruccio Carassale (fotografo, insignito del Palmurelo d’oro).

Ore 15:00-17:00 Padiglione Confagricoltura : “Fiori, colori, arte e natura” – attività didattica, della durata di un’ora, rivolta ai bambini, a cura della Cooperativa Solidarietà & Lavoro.

Ore 16:30-18:00 – Arena Leccio: Presentazione dei libri “Erbe da bere” e “Colora i tuoi tessuti con le piante”, con l’intervento dell’autrice, Dott.ssa Nadia Gulluni, e la moderazione di Luca Masperone.egli

Ore 17:00-18:30 MSC Arena Ulivo : Città Metropolitana di Genova presenta “Profumi e sapori: la rosa antica e il mirto selvatico”

Ore 17:00-19:00 Arena Roverella : Comune di Zoagli presenta “Zoagli, paese di tessitori e naviganti”.

Domani e domenica a Genova sarà il primo weekend dei Rolli Days ispirati al tema floreale. Si aprono le porte di oltre 50 siti, incantevoli palazzi del patrimonio Unesco, ville suburbane con i loro giardini storici e chiese gentilizie. Info e prenotazioni: visitgenoa.it

