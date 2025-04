Ex calciatore di Parma e Lecce stroncato da un infarto a 47 anni

MeteoWeb

Il calcio colombiano e internazionale piange la scomparsa di Jorge Eladio Bolaño Correa, ex calciatore della nazionale colombiana e del Parma, morto all’età di 47 anni. L’ex centrocampista è deceduto nella giornata di domenica a Cúcuta, in Colombia, in seguito a un infarto che lo ha colpito durante una festa privata, secondo quanto riportato dai media locali. Nato il 28 aprile 1977 a Santa Marta, Bolaño è stato uno dei protagonisti della generazione dorata del Junior di Barranquilla, con cui ha conquistato i titoli nazionali nel 1993 e nel 1995. In maglia rojiblanca ha collezionato 161 presenze e 10 reti tra il 1993 e il 1999, imponendosi come uno dei centrocampisti più solidi e promettenti del panorama colombiano.

Il suo talento gli ha spalancato le porte della Selección Colombia, con cui ha debuttato nel 1995 e partecipato al Mondiale di Francia 1998, nonché alla Copa América 1999, dove segnò un gol decisivo contro il Cile nei quarti di finale. Con la maglia gialloblù ha preso parte anche alle qualificazioni mondiali del 1998, 2002 e 2006. Il salto in Europa avvenne nel 1999, quando venne acquistato dal Parma: con i ducali conquistò la Coppa Italia nel 2002. In Italia ha poi vestito le maglie di Lecce e Modena, dove concluse la sua esperienza europea nel 2009, mai quella della Sampdoria a causa di un gravissimo infortunio.

Il cordoglio

La Federazione Colombiana di Calcio (FCF) ha espresso il proprio cordoglio in un comunicato ufficiale: “con profondo dolore esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli affetti di Jorge Eladio Bolaño Correa. La sua partenza lascia un vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto e ammirato. Il suo lascito come calciatore e formatore resterà nella memoria dello sport colombiano”.

Figlio dell’ex calciatore Óscar Bolaño, anche lui scomparso, Jorge lascia un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi colombiani e italiani. Un uomo rispettato dentro e fuori dal campo, che ha saputo incarnare i valori dello sport con passione, dedizione e talento.

