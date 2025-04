Extinction Rebellion contro il circo del greenwashing a Ravenna

MeteoWeb

“Questa mattina diverse persone di Extinction Rebellion, in coda per entrare alla OMC Med Energy di Ravenna, hanno animato l’attesa con gag e giocoleria, sostenendo di aver pieno diritto, come pagliacci, di partecipare alla fiera del greenwashing“: è quanto spiega Extinction Rebellion in una nota. “Obiettivo della originale protesta le aziende del fossile che partecipano alla conferenza, tra cui Eni, Snam, TotalEnergies e Shell. I principali responsabili dell’aggravarsi della crisi ecoclimatica, negli ultimi mesi, infatti i hanno fatto marcia indietro sui loro impegni riguardo la decarbonizzazione“.

