Faglia di Caggiano: principale sorgente di pericolosità sismica

MeteoWeb

Nel cuore dell’Appennino meridionale, tra le pieghe geologiche della provincia di Salerno, si sviluppa una delle strutture tettoniche più rilevanti per la comprensione della sismicità dell’Italia meridionale: la faglia di Caggiano. Questa faglia normale attiva attraversa l’omonimo comune, seguendo un orientamento nord-ovest/sud-est, coerente con il regime distensivo che caratterizza il sistema appenninico.

Un paesaggio scolpito dalla tettonica

La regione è costituita principalmente da rocce carbonatiche di età mesozoica, sovrastate da depositi detritici risalenti al Quaternario. La faglia è riconoscibile nella morfologia del territorio per il marcato dislivello tra il rilievo calcareo e le aree più basse ricoperte da coltri detritiche. Tale differenza non solo disegna i lineamenti del paesaggio, ma incide anche sulla vegetazione, che varia sensibilmente tra i due versanti, segnalando la presenza di dislocazioni attive.

Il ruolo della faglia nei terremoti storici

La storia sismica del Sud Italia racconta di eventi devastanti che hanno coinvolto l’area di Caggiano. Due terremoti in particolare mostrano una possibile correlazione con questa struttura:

• Il terremoto del 16 dicembre 1857, noto come sisma della Val d’Agri, rappresenta uno degli eventi più distruttivi dell’Ottocento italiano. Le evidenze storiche e geologiche indicano che fu generato dalla rottura simultanea di diverse faglie normali, tra cui quella di Caggiano e quella della Maddalena. La propagazione della rottura seguì una traiettoria sud-orientale, coinvolgendo anche segmenti sismogenetici nell’Alta Val d’Agri. Le stime della magnitudo variano tra 6.5 e 6.7, e la rottura si estese per decine di chilometri, lasciando segni indelebili nel territorio e nella memoria.

• Il terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980, con magnitudo 6.9, colpì duramente l’area compresa tra la Campania e la Basilicata. Anche in questo caso, la faglia di Caggiano si trovava in prossimità delle strutture coinvolte. La rottura fu caratterizzata da almeno tre sub-eventi sismici, che attivarono segmenti paralleli e contigui, generando una rottura superficiale estesa per oltre 35 chilometri. Tra i simboli di quel sisma resta la famosa “quercia spaccata” di Caggiano, testimonianza tangibile della forza della natura.

Dati geomorfologici e paleosismologia

Le analisi geomorfologiche e i dati paleosismologici confermano l’attività sismogenetica della faglia di Caggiano. Nonostante i grandi eventi abbiano tempi di ritorno di diverse migliaia di anni, il contesto tettonico regionale suggerisce che terremoti di elevata intensità possano comunque verificarsi con intervalli più brevi, dell’ordine di pochi secoli.

Scavi paleosismologici condotti in zone limitrofe, come il Piano di Pecore, hanno documentato tracce di rotture superficiali precedenti a quella del 1980, confermando la persistenza dell’attività tettonica. Tali evidenze rafforzano la necessità di un monitoraggio costante e approfondito della zona.

Tra scienza e cultura: un simbolo locale

Oltre all’aspetto scientifico, la faglia di Caggiano è anche un elemento profondamente radicato nella cultura locale. La quercia spaccata dal terremoto del 1980 non è solo un fenomeno naturale, ma è divenuta simbolo della memoria collettiva e della resilienza della comunità. Questo legame tra geologia e identità territoriale contribuisce a rafforzare l’importanza di comunicare correttamente i rischi sismici.

Una struttura di grande rilevanza

La faglia di Caggiano è una struttura di grande rilevanza sia sotto il profilo geologico che per la prevenzione dei rischi naturali. Coinvolta in due tra i più gravi terremoti dell’Italia meridionale, la sua attività e il suo contesto tettonico ne fanno una delle principali sorgenti di pericolosità sismica nell’Appennino meridionale. Il monitoraggio scientifico e la consapevolezza storica rappresentano strumenti fondamentali per affrontare le sfide future in termini di sicurezza e resilienza delle comunità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.