Falco pellegrino nasce sul tetto della giunta, Regione Lazio lancia contest per il nome

MeteoWeb

Un piccolo miracolo della natura ha preso vita in un luogo del tutto inaspettato: il tetto della sede della Giunta regionale del Lazio. Il 14 aprile, una coppia di falchi pellegrini, battezzati Marte e Venere, ha dato alla luce un pullo, il primo di questa primavera, sotto uno dei pannelli solari dell’edificio istituzionale. L’avvistamento iniziale risale a inizio marzo, quando un addetto al servizio di vigilanza antincendio ha notato alcune uova sotto le strutture fotovoltaiche. L’osservazione ha immediatamente attivato i tecnici naturalisti e gli ornitologi della Direzione Ambiente della Regione, che hanno confermato la presenza di ben 4 uova. Da quel momento, le telecamere hanno monitorato costantemente la nidificazione, documentando ogni fase del processo fino alla nascita del piccolo rapace.

Per consentire a tutti di seguire da vicino la crescita del giovane falco, sono state installate due telecamere con trasmissione in diretta 24 ore su 24 sul portale ufficiale di ParchiLazio.it. Una finestra sulla natura, accessibile a tutti, che trasforma il tetto della Regione in un laboratorio di educazione ambientale digitale.

“Il piccolo falco pellegrino nato sul tetto della Regione Lazio è una bellissima sorpresa di primavera: un segno di vita e di speranza che ci ricorda quanto sia importante rispettare e proteggere l’ambiente, anche e soprattutto in città. Una nascita che ci riempie il cuore e ci ricorda la grazia e la bellezza della natura, sempre più fragile e da tutelare, ma capace ogni volta di sorprenderci“, ha commentato il presidente Francesco Rocca.

Per rendere ancora più coinvolgente questa storia, la Regione Lazio ha lanciato un contest per scegliere il nome del nuovo nato. I cittadini potranno votare attraverso i canali social ufficiali, scegliendo tra 3 opzioni maschili (Enea, Castore, Tarquinio) e 3 femminili (Circe, Diana, Velia). Il sesso del pullo sarà determinato solo nelle prossime settimane, al momento dell’inanellamento, operazione scientifica che prevede anche la pesatura per stabilire il genere dell’animale.

Il falco pellegrino (Falco peregrinus) è un rapace diurno celebre per essere l’animale più veloce del mondo, capace di raggiungere in picchiata velocità superiori ai 300 km/h. Abituato a nidificare su alte pareti rocciose, ha trovato negli edifici urbani una valida alternativa, dove le altezze consentono ampie visuali e ottime condizioni per la caccia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.