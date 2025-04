La festa della Guida agli Extravergini di Slow Food Italia: due giornate dedicate all’olio

MeteoWeb

Per festeggiare la 25ª edizione della Guida agli Extravergini di Slow Food Italia – disponibile da domani, 8 aprile, su slowfoodeditore.it -, venerdì 11 e sabato 12 aprile il centro storico di Ascoli Piceno si trasforma nella capitale dell’extravergine di qualità, con tanti eventi aperti al pubblico che celebrano l’olivicoltura e il suo valore ambientale, paesaggistico, sociale ed economico. L’evento, realizzato grazie al supporto della Regione Marche e del Comune di Ascoli Piceno, anima la cittadina marchigiana con Laboratori del Gusto, un mercato con circa 50 produttori pronti a raccontare le loro storie e a proporre i loro oli in degustazione, e tante cene a tema preparate dai cuochi delle osterie di Ascoli e dintorni.

Sono tre le degustazioni guidate fruibili gratuitamente previa prenotazione che si svolgono sabato 12 aprile presso il Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo. Si comincia alle 14 con I Nuovi protagonisti dell’extravergine nelle Marche, un’occasione per scoprire alcuni tra i migliori produttori emergenti della regione: aziende giovani o rinnovate che stanno conquistando il panorama olivicolo con oli straordinari, frutto di ricerca, sostenibilità e valorizzazione delle cultivar locali. Il secondo appuntamento, alle 15,30, è dedicato ai Monovarietali a difesa della biodiversità, un incontro in cui, grazie alla guida di esperti assaggiatori, si possono esplorare gli oli premiati da Slow Food con menzione speciale, in abbinamento ad alcuni monovarietali iconici delle Marche. L’ultimo laboratorio, in programma alle 17, vede protagonisti Custodi di Olivi e Cultivar Identitarie, un viaggio tra oliveti resistenti, cultivar rare e storie di olivicoltori che coltivano e proteggono varietà poco conosciute, spesso in territori difficili, lontani dalle grandi produzioni commerciali.

Sabato 12 aprile, dalle 14 alle 18, il Chiostro di San Francesco ospita Extravergini d’Autore, un’occasione unica per conoscere la biodiversità che contraddistingue l’olivicoltura italiana, dialogare con gli olivicoltori che portano avanti i valori della Guida, ma soprattutto assaggiare e acquistare i loro blend e monovarietali grazie ai numerosi banchi di degustazione. Sono circa 50 le aziende che animano il mercato, provenienti da Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tra i rappresentanti marchigiani, I Tre Filari di Recanati (Mc), l’azienda agraria Elena Semproni di Castignano (Ap), la Fondazione Ferretti/Selva di Castelfidardo (An), il Frantoio del Piceno di Montegranaro (Fm) e l’azienda agricola biologica “Conventino Monteciccardo” in provincia di Pesaro Urbino. Scopri l’elenco completo degli espositori.

Per celebrare al meglio la guida e la ristorazione di qualità, nella cena di venerdì 11 aprile e nel pranzo di sabato 12 aprile, alcune osterie marchigiane propongono la formula “Olio Pane Orto”, un menù degustazione speciale che valorizza extravergini, pani a lievitazione naturale e ortaggi selezionati attraverso ricette rappresentative della cucina del territorio.

