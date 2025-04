Filamento esplode sul Sole: la Terra colpita da tempesta geomagnetica oggi e domani

MeteoWeb

Secondo i previsori dello Space Weather Prediction Center della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), una tempesta geomagnetica classe G1 potrebbe verificarsi tra oggi e domani, 11 e il 12 aprile. La causa è una espulsione di massa coronale (CME) che, secondo i modelli di previsione, dovrebbe sfiorare il campo magnetico terrestre. Il fenomeno è stato innescato l’8 aprile da un filamento solare in eruzione, che ha proiettato nello Spazio una nube di particelle cariche. Gli osservatori del cielo nelle regioni ad alta latitudine sono invitati a tenere d’occhio il cielo: ci sono buone probabilità di vedere aurore boreali, anche se la luce quasi della Luna quasi piena potrebbe offuscarne in parte la visibilità.

Cos’è un filamento magnetico?

Un filamento magnetico è una gigantesca struttura di plasma freddo e denso sospesa nell’atmosfera del Sole, ancorata da intensi campi magnetici. Dalla Terra, i filamenti appaiono come linee scure che attraversano il disco solare. Possono rimanere stabili per giorni o settimane, ma se le forze magnetiche che li sostengono si destabilizzano, possono esplodere, liberando enormi quantità di plasma e di energia nello Spazio interplanetario.

Cos’è un’espulsione di massa coronale (CME)?

Una espulsione di massa coronale è una gigantesca eruzione di particelle cariche e campi magnetici che viene proiettata dalla corona del Sole nello Spazio. Le CME possono viaggiare a velocità di milioni di km orari e, quando sono dirette verso la Terra, possono interagire con il campo magnetico del nostro pianeta, innescando tempeste geomagnetiche. Non tutte le CME colpiscono la Terra: in questo caso, la nube di plasma dovrebbe solo “sfiorare” il campo magnetico terrestre, ma è comunque sufficiente a generare effetti visibili e misurabili.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione temporanea del campo magnetico terrestre causata dall’interazione con le particelle cariche provenienti dal Sole. Quando una CME raggiunge la Terra, il vento solare può comprimere il campo magnetico terrestre e trasferire energia alle fasce di radiazione attorno al nostro pianeta. Gli effetti possono variare: dalle interferenze alle comunicazioni radio e ai sistemi GPS, fino all’induzione di correnti elettriche nei sistemi di trasmissione dell’energia. La tempesta prevista oggi e domani è di classe G1, la categoria più bassa nella scala di intensità, e quindi dovrebbe avere effetti minimi ma comunque rilevanti per chi osserva il cielo.

Cos’è l’aurora boreale?

L’aurora boreale è uno spettacolare fenomeno ottico che si verifica quando le particelle cariche del vento solare vengono canalizzate dal campo magnetico terrestre verso le regioni polari, dove interagiscono con le molecole dell’atmosfera. Questa interazione eccita gli atomi di ossigeno e di azoto, che rilasciano energia sotto forma di luce colorata, come verde, rosso e viola. Durante una tempesta geomagnetica, la possibilità di vedere aurore aumenta sensibilmente, e talvolta i giochi di luce possono essere visibili anche a latitudini insolitamente basse.

