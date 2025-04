Finali regionali dei giochi della chimica 2025: l’università di Genova ospita i talenti liguri

MeteoWeb

Il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) dell’Università di Genova ha ospitato sabato 29 marzo le Finali regionali dei Giochi della Chimica 2025, a cui hanno partecipato studenti provenienti da istituti superiori di tutte e quattro le province della Liguria, selezionati durante le gare di istituto che si sono svolte, in parallelo in tutti gli istituti di istruzione superiore italiani il 7 febbraio. I Giochi della Chimica sono nati nel 1984, portano da allora nelle aule universitarie studenti meritevoli provenienti dall’intero territorio regionale, sono inseriti tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie superiori promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Premiazione dei primi classificati

Le premiazioni si svolgeranno sabato 12 aprile 2025 alle 11:00, nell’Aula Magna del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, con la partecipazione di studenti, docenti, amici e familiari. Saranno premiati i primi tre classificati delle tre classi di concorso.

Per la Classe A (primi due anni della scuola secondaria superiore):

Samuele Paschino (IISS Liceti, Rapallo – GE)

Tommaso Prato (IISS Liceti, Rapallo – GE)

Gabriele Bianchi (IISS Liceti, Rapallo – GE).

Per la Classe B (successivo triennio degli istituti non ad indirizzo chimico: licei classici, scientifici, artistici, linguistici, etc.):

Gabriele Parodi (IISS Liceti, Rapallo – GE)

Simone Bellacanzone (IISS Natta-De Ambrosis, Sestri Levante – GE)

Tomaso Campeggi (Liceo Scientifico King, Genova).

Per la Classe C (triennio degli istituti tecnici ad indirizzo chimico):

Leonardo Bracelli (IIS Capellini-Sauro, La Spezia)

Gabriele Ricca (Polo Tecnologico Imperiese, Imperia)

Tommaso Gagliano (IIS Gastaldi-Abba, Genova).

I primi in graduatoria di ciascuna classe di concorso rappresenteranno la Liguria nelle Finali nazionali dei Giochi della Chimica 2025, che si terranno a Firenze-Fiesole dal 19 al 21 maggio 2025. I vincitori della competizione nazionale saranno ammessi alla 57ma edizione delle Olimpiadi Internazionali della Chimica (IChO), che si svolgeranno a Dubai (Emirati Arabi Uniti), dal 5 al 14 luglio 2025.

