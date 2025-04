Fine vita, il Tar accoglie sospensiva della delibera della Regione Emilia Romagna

MeteoWeb

Il Tar dell’Emilia Romagna ha accolto l’istanza di sospensiva della consigliera regionale Valentina Castaldini (Forza Italia) per ottenere “la sospensione delle delibere regionali che permettono il suicidio assistito” in Emilia Romagna, fissando al 15 maggio la trattazione collegiale. Ne dà notizia la stessa Castaldini: “una delibera regionale non può sostituire una legge nazionale su un tema così delicato“.

