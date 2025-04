La Finlandia chiude l’ultima centrale a carbone: addio del Paese al combustibile fossile

MeteoWeb

La compagnia energetica Helen ha chiuso l’ultima centrale a carbone attiva in Finlandia, sancendo l’addio del Paese nordico al combustibile fossile. Si tratta dell’impianto di Salmisaari, nel centro di Helsinki, che produceva elettricità e riforniva la rete di teleriscaldamento della capitale. Con la sua chiusura, le emissioni annuali di CO 2 di Helen diminuiranno di circa il 50% rispetto ai livelli del 2024, mentre la CO 2 totale prodotta nella città di Helsinki scenderà del 30%, ha dichiarato la società in un comunicato. Quanto alle emissioni della Finlandia, si stima una diminuzione del 2%.

“L’abbandono del carbone è un passo concreto verso la produzione di energia pulita, autosufficiente e conveniente”, ha dichiarato l’ad di Helen, Olli Sirkka.

Nel 2022, il 64% della produzione della rete di teleriscaldamento dell’azienda proveniva ancora dalla combustione di carbone, consegnato via nave a Helsinki. Quest’anno, invece, con l’interruzione delle attività dell’impianto di Salmisaari, la sua produzione di CO 2 ammonterà solo al 20% della quota del 1990.

Verrà mantenuta una riserva di carbone da utilizzare “se necessario”, specifica però la società. Negli ultimi anni, la capacità di produzione di energia e calore da fonti rinnovabili in Finlandia è aumentata rapidamente, portando a un crollo dell’uso del carbone. Nel 2019, il precedente governo ha approvato una legge per vietare il carbone a partire dal 2029. “Certo – ha dichiarato Olli Sirkka alla Reuters – non possiamo dire che in Finlandia non verrà più bruciato un solo grammo di carbone, perché ci sono diverse soluzioni per le situazioni di crisi, ma questa è davvero l’ultima centrale elettrica a carbone della Finlandia in uso per la produzione giornaliera”.

Cosa sostituirà l’impianto di Salmisaari

Per sostituire la produzione annuale di 175 MW di energia elettrica e 300 MW di calore dell’impianto di Salmisaari, in fase di dismissione, Helen utilizzerà elettricità, calore di scarto e pompe di calore e continuerà a bruciare pellet e trucioli di legno. “Nel lungo termine intendiamo eliminare completamente la combustione”, ha assicurato Sirkka, aggiungendo che l’azienda punta a ridurre le proprie emissioni al 5% rispetto al livello del 1990 entro il 2030 e a porre fine a tutte le combustioni entro il 2040.

Sirkka ha spiegato che Helen è l’ultimo produttore di energia finlandese a smettere di usare il carbone, perché in precedenza non era disponibile una produzione pulita alternativa sufficiente a soddisfare le esigenze della città. Nelle fredde giornate invernali, il solo riscaldamento di Helsinki assorbe il 20% della produzione totale di energia del Paese. “Forse è necessario ammettere che una transizione pulita non è economica. È davvero una scelta di valore, ed è una scelta che abbiamo fatto sia come società che come Helen”, ha aggiunto il CEO.

Tuttavia, ha detto anche che, nonostante la transizione pulita, la Finlandia ha la terza elettricità più economica d’Europa dopo Svezia e Norvegia, e che Helen prevede che quest’anno il prezzo medio totale del teleriscaldamento per i suoi clienti diminuirà in media del 5,8%.

