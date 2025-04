Forte terremoto scuote la Papua Nuova Guinea | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Nuovo forte terremoto in Papua Nuova Guinea: l’INGV riporta un evento magnitudo Mwp 5.6, avvenuto alle 05:48 ad una profondità di 87 km. L’intensa attività tellurica del Paese è dovuta alla sua posizione geografica cruciale. Si trova proprio al confine tra diverse placche tettoniche, in particolare la placca del Pacifico e la placca australiana. Queste enormi aree di crosta terrestre sono in continuo movimento, scontrandosi e scorrendo l’una sotto l’altra (subduzione). Questa incessante interazione genera un’enorme quantità di stress nella litosfera, che periodicamente viene rilasciata sotto forma di terremoti, spesso anche molto potenti.

