Forum Duezerocinquezero: UNIMONT porta la voce delle montagne nel dibattito sulla transizione ecologica

In occasione della quarta edizione del Forum nazionale sull’energia e la sostenibilità Duezerocinquezero, tenutasi a Padova dal 2 al 4 aprile 2025, UNIMONT – Polo alpino dell’Università degli Studi di Milano – è stato protagonista attivo del dibattito sull’adattamento climatico e sulla transizione ecologica, portando la voce dei territori montani al centro delle riflessioni strategiche per un futuro a zero emissioni. Nel corso dell’evento, che ha coinvolto istituzioni, imprese, accademici e attori del mondo ambientale, la Prof.ssa Anna Giorgi, responsabile del Polo UNIMONT, è intervenuta alla tavola rotonda “La sfida dell’adattamento climatico” portando l’esperienza di UNIMONT e illustrando strumenti concreti per la resilienza delle aree montane, come il progetto europeo MountResilience.

A margine della manifestazione, è stata realizzata una video-intervista a cura di Talkoo – media partner ufficiale del Forum – che raccoglie una riflessione della Prof.ssa Giorgi sul ruolo strategico delle montagne nel contesto della crisi climatica globale. Attraverso il suo intervento, emerge un messaggio chiaro e potente: le montagne non sono solo custodi di biodiversità e sentinelle del cambiamento climatico, ma laboratori viventi dove sperimentare modelli di sostenibilità integrata tra uomo e natura.

Il video offre uno spaccato sul lavoro svolto da UNIMONT in oltre vent’anni di attività sul territorio, attraverso percorsi formativi, ricerca e innovazione volti alla valorizzazione delle aree montane. Un invito a ripensare il rapporto tra sviluppo e conservazione, in cui l’uomo non è dominatore, ma custode consapevole degli equilibri naturali.

