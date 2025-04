Frana di Boccassuolo, nuovo avanzamento: il fronte si sposta di oltre 30 metri e minaccia il fiume Dragone

MeteoWeb

Anche la scorsa notte la frana di Boccassuolo, che da inizio mese sta spaventando una parte di Appennino modenese con un fronte di circa tre chilometri, si è spostata di oltre trenta metri. Lo spiega il sindaco di Palagano e presidente della Provincia, Fabio Braglia. “Da un lato ha raggiunto il fiume Dragone. Nella parte centrale e in quella verso il paese si sta muovendo in blocco ed al centro si è formato un accumulo detritico alto più di otto metri. Stiamo monitorando h 24 la situazione e le ditte con gli scavatori continuano man mano che scende a creare lateralmente fossi di guardia per cercare di accompagnarla e far sì, che non si allarghi per proteggere le borgate di case ai lati”, aggiunge il sindaco. E’ in atto una supervisione anche per i tralicci dell’alta tensione di Terna, ai quali la frana si sta avvicinando sempre di più.

