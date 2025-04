Frana a Boccassuolo di Palagano avanza inesorabile, isolate 51 persone

MeteoWeb

A Boccassuolo di Palagano (MO) non si arresta l’avanzata della vasta frana che sta interessando il versante del monte Cantiere, nelle zone del Rio della Lezza e della Crovara. A seguito del maltempo, il movimento franoso ha isolato parzialmente 51 residenti, con la colata di fango e detriti che ha tagliato in due la zona. Nella notte si è registrato un ulteriore avanzamento di 100 metri verso valle, avvicinando la frana a case evacuate nei giorni scorsi. Il sindaco di Palagano, Fabio Braglia, ha sottolineato la “situazione estremamente critica” e la velocità “sostenuta e impressionante” del fronte franoso, esteso per quasi 2 km.

Tecnici comunali, Protezione Civile e ditte locali sono al lavoro per contenere il movimento e incanalare le acque. La frana ha già distrutto due strade comunali e un ponte, creando gravi disagi anche ad aziende e agricoltori locali. Le previsioni meteo per i prossimi giorni destano ulteriore preoccupazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.