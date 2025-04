Maxi frana a Boccassuolo: i Vigili del Fuoco sorvolano con i droni

MeteoWeb

In questi giorni, i Vigili del Fuoco hanno partecipato alle attività di rilevamento in corso sulla frana di Boccassuolo, nel comune di Palagano (Modena). Sono stati eseguiti sorvoli con droni da parte del nucleo Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) di Bologna, in collaborazione con il gruppo di geologia applicata del Dipartimento di Scienze chimiche e biologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia diretto dal Professor Alessandro Corsini, attivato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

I dati raccolti e la successiva elaborazione permetteranno di stimare la consistenza e l’evoluzione del movimento franoso a supporto della pianificazione delle attività a salvaguardia della popolazione.

