Frana sulla provinciale 21 nel Piacentino: strada chiusa

Una frana ha interessato la strada provinciale 21, al km 6+700 circa, tra Lugagnano e Morfasso, all’altezza del bacino di Mignano, nel territorio comunale di Vernasca (Piacenza). È successo nelle prime ore di oggi, martedì 22 aprile. Alcuni grossi massi hanno invaso la carreggiata, impedendo il transito. La strada è stata chiusa: sul posto sono giunti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Sono attualmente in corso le attività di sgombero e monitoraggio. Al lavoro i tecnici della Provincia di Piacenza per il ripristino della circolazione. La Provincia di Piacenza segnala, come percorso alternativo, le strade provinciali 47 di Antognano, 71 di Collerino, 4 di Bardi e 72 di Castelletto.

