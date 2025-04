Frana a Reggio Calabria: massi e pali elettrici sulla vecchia provinciale Sambatello Mulini | FOTO

MeteoWeb

Una importante frana si è verificata sulla strada vecchia provinciale Sambatello Mulini, a Reggio Calabria. La via è interrotta a causa della frana che ha invaso la carreggiata con terra e grossi massi, portando con sé anche pali della luce, come dimostrano le foto che ci invia Renzo Pellicano. I cavi elettrici risultano dunque pericolanti e rappresentano un rischio per l’incolumità delle persone.

