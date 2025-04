Francia, nuovi problemi al reattore Flamanville 3: prorogata l’interruzione

MeteoWeb

L’interruzione del servizio al reattore Flamanville 3 di EDF è stata prorogata di un’ulteriore settimana per effettuare la manutenzione di altri tre componenti nella parte nucleare del reattore. Lo ha dichiarato all’agenzia Reuters un portavoce di EDF. La proroga arriva dopo un ritardo di due mesi per la manutenzione del circuito di raffreddamento e dei rotori del gruppo turboalternatore. Il reattore è attualmente in fase di avvio e ha prodotto solo una quantità minima di energia dall’inizio dei lavori, lo scorso dicembre. EDF ha detto di non poter fornire dettagli specifici sui componenti che richiedono manutenzione o sui relativi costi, ma ha aggiunto che la data estiva per il raggiungimento della piena potenza non è cambiata.

“La manutenzione del turboalternatore sarà misurabile solo al momento della successiva connessione del reattore alla rete”, ha affermato il portavoce di EDF, il che significa che potrebbe essere necessario un ulteriore arresto, se si riscontrassero ulteriori problemi durante l’avvio. EDF ha aggiunto che l’arresto è una fase normale del processo di avvio, in cui l’apparecchiatura viene sottoposta a stress test prima di funzionare a piena potenza, e verrà ripetuto più volte nelle prossime settimane e mesi. Flamanville 3 è stato l’unico reattore francese completato da EDF negli ultimi 25 anni. L’utility francese, fortemente indebitata, è alla ricerca di finanziamenti per la costruzione di 6 nuovi reattori nucleari EPR2, nell’ambito del progetto proposto per la prima volta dal presidente Emmanuel Macron nel 2022.

