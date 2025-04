Fridays for Future riempie le piazze: “il futuro lo costruiamo insieme, adesso”

MeteoWeb

Oggi le strade di Roma, Torino e di tante altre città italiane si sono colorate di verde per lo sciopero globale per il clima, promosso da Fridays for Future Italia. A Roma, al grido di “il futuro lo costruiamo insieme, adesso“, il corteo è partito da piazza Vittorio Emanuele e ha percorso la città fino ai Fori Imperiali. In testa, uno striscione recitava: “Ci volete seppellire ma siamo semi”, mentre un enorme pianeta gonfiabile rotolava tra la folla. I manifestanti hanno sventolato bandiere con slogan come “Piantatela” e cartelli che invocano una rivoluzione verde, criticando l’Unione Europea e il governo Meloni.

Anche a Torino, centinaia di persone hanno risposto all’appello. Tra loro, studenti, attivisti No Tav, Legambiente e persino bambini della scuola Manzoni Rayneri con cartelli ironici come “più alberi meno compiti”. Presente anche la Fiom Cgil: “Dobbiamo immaginare un modello di sviluppo differente“, ha dichiarato Edy Lazzi. La manifestazione ha causato disagi al traffico, con la chiusura della metro a Porta Susa e deviazioni dei mezzi pubblici.

