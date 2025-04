Fridays for Future torna in piazza l’11 aprile

MeteoWeb

Fridays for Future torna in piazza in tutta Italia l’11 aprile per la giornata mondiale di sciopero per il clima. “La cornice generale presente è l’instaurazione di una economia di guerra nella quale parte delle industrie dannose si convertono in industria bellica, spostando le risorse economiche dalla riconversione ecologica e aumentando non solo gli impatti ambientali e sociali, ma anche rendendo irreversibile nel breve futuro la variazione di temperatura media globale“, denuncia l’associazione. Tra le città italiane interessate dalla manifestazione Torino (piazza Statuto); Trento (piazza Fiera); Milano (largo Cairoli); Genova (piazza San Matteo); Firenze (festival Complicità Ecologiche); Roma (piazza Vittorio Emanuele).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.