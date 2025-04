Fuga di gas in miniera di carbone: almeno 7 vittime in Iran

MeteoWeb

Almeno sette persone sono state uccise da una fuga di gas in una miniera di carbone nella provincia di Semnan, circa 300km a est di Teheran, in Iran. L’incidente è avvenuto nella città di Damghan, ha precisato l’agenzia di stampa Mehr, aggiungendo che la causa della fuga di gas rimane sconosciuta. Secondo la stessa fonte, sono stati ritrovati i corpi di sette minatori, ma il bilancio potrebbe aggravarsi, poiché altre persone potrebbero essere ancora intrappolate all’interno.

Nel 2023, un’esplosione in un’altra miniera di carbone a Damghan aveva causato la morte di sei persone. Ricco di risorse minerarie, l’Iran dispone di circa 1,5 miliardi di tonnellate di riserve accertate di carbone e gli incidenti mortali nelle miniere sono frequenti. Lo scorso settembre, un’esplosione in una miniera di carbone a Tabas, nel Khorassan meridionale, ha causato più di 50 morti. Nel 2017, 43 minatori sono morti in un’esplosione ad Azad Shahr, nel nord dell’Iran, provocando un’ondata di rabbia contro le autorità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.