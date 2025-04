Fukushima: completato secondo recupero di materiale radioattivo

MeteoWeb

La Tokyo Electric Power Company (TEPCO), operatore della centrale nucleare di Fukushima, ha completato la seconda fase di rimozione del combustibile nucleare fuso dal secondo reattore, coinvolto nel grave incidente del 2011. L’annuncio è stato dato dal capo di Gabinetto e portavoce del governo giapponese, Yoshimasa Hayashi.

“Il 15 aprile TEPCO ha avviato la seconda operazione, iniziata lo scorso novembre, per recuperare il combustibile nucleare fuso dal secondo reattore. Il 17 aprile sono riusciti a catturare un frammento e il 22 aprile questo frammento è stato racchiuso in una cassetta per essere portato all’esterno“, ha spiegato Hayashi durante una conferenza stampa. “Oggi, questa cassetta è stata trasferita in un container nell’edificio del reattore. L’operazione di recupero del combustibile è stata completata“.

La centrale di Fukushima è stata gravemente danneggiata l’11 marzo 2011, quando un potente terremoto magnitudo 9 e il successivo tsunami provocarono la fusione del nocciolo in diversi reattori. Secondo TEPCO, il completo smantellamento dell’impianto richiederà circa 40 anni, durante i quali dovranno essere rimossi complessivamente circa 800 tonnellate di combustibile fuso e detriti radioattivi.

