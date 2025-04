Funerale di Papa Francesco, cosa accadrà oggi: il programma ufficiale

MeteoWeb

È il giorno del funerale, l’ultimo saluto a Papa Francesco. Piazza San Pietro, già dalle prime ore dell’alba, si è riempita di fedeli e delegazioni, in una città di Roma completamente blindata per garantire la sicurezza durante le solenni esequie e il successivo corteo che accompagnerà il feretro del Pontefice fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore.

A rendere omaggio al Papa argentino saranno 170 delegazioni ufficiali tra capi di Stato e sovrani regnanti. Sul sagrato, in prima fila, la delegazione dell’Argentina, patria natale di Bergoglio, seguita da quella italiana e, a ruota, tutte le altre secondo il rigido protocollo vaticano che prevede la disposizione alfabetica in lingua francese. Tra le personalità più attese, il presidente argentino Javier Milei, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con la moglie Melania, il presidente francese Emmanuel Macron con la moglie Brigitte e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L’afflusso dei fedeli è impressionante: si stimano oltre 200mila persone presenti. Le esequie saranno trasmesse in diretta mondiale da Vatican Media in 15 lingue, comprese 4 lingue dei segni per garantire l’accessibilità universale dell’evento.

Funerale di Papa Francesco, il programma ufficiale

Ore 5:30 — Apertura di Piazza San Pietro al pubblico;

Ore 9:30 — Arrivo delle delegazioni ufficiali. I posti sono disposti in modo che ogni primo rappresentante di fila sia “più vicino al popolo”;

Ore 10:00 — Inizio della messa esequiale. A presiedere la celebrazione sarà il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, insieme a 220 cardinali e 750 tra vescovi e sacerdoti. La bara di Papa Francesco, sigillata nella serata di ieri, sarà posizionata davanti all’altare sulla piazza. La cerimonia durerà circa un’ora e mezza e aprirà ufficialmente il periodo dei Novendiali, 9 giorni consecutivi di messe in suffragio secondo la tradizione regolata dalla costituzione apostolica Universi Dominici Gregis. Nel corso della celebrazione, le letture e le preghiere saranno recitate in diverse lingue, simboleggiando l’universalità della Chiesa: inglese, spagnolo, italiano, francese, arabo, portoghese, polacco, tedesco e cinese. Al termine della messa, avranno luogo i riti dell’Ultima commendatio e della Valedictio, a cura del cardinale Baldassare Reina e del Patriarca Youssef Absi;

Ore 11:30 circa — Dopo la cerimonia, il feretro si muoverà verso la Basilica di Santa Maria Maggiore attraverso un percorso di circa 4 chilometri, evitando Piazza San Pietro. Il corteo procederà a passo d’uomo lungo Porta Perugino, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Colosseo, Via Labicana e Via Merulana. Sarà utilizzata un’auto appositamente predisposta per permettere ai fedeli di vedere la bara, con il percorso trasmesso anche su maxi-schermi;

Ore 12:00 circa — Arrivo alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Il Papa sarà accolto da un gruppo di poveri, migranti, persone transgender e detenuti, a testimonianza dello spirito di inclusione che ha caratterizzato il suo pontificato. La tumulazione, che sarà presieduta dal cardinale Camerlengo Kevin Farrell, avverrà in forma strettamente privata.

