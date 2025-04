Funerali Papa Francesco, 400 Vigili del Fuoco per la sicurezza | FOTO

MeteoWeb

Sono stati 400 i Vigili del Fuoco che, in turni giornalieri di 100, hanno potenziato il dispositivo di soccorso ordinario del comando di Roma, impiegati in modo specifico nel sistema di sicurezza in occasione dell’evento dei funerali di Papa Francesco. In particolare, con un presidio del nucleo NBCR, per la difesa nucleare, biologica, chimica e radiologica, insediato nella Piazza San Pietro, i Vigili del Fuoco hanno assicurato il costante monitoraggio ambientale, verificando l’eventuale presenza di sostanze tossiche nocive per i partecipanti alla cerimonia.

Analogo monitoraggio è stato fatto nell’area della Basilica di Santa Maria Maggiore.

I Vigili del Fuoco hanno garantito il presidio di fermate metro e stazioni ferroviarie cittadine, del percorso seguito dal corteo funebre, assicurando anche la presenza nelle sale operative interforze istituite.

