Ai funerali di Papa Francesco, incontro Zelensky-Trump-Starmer-Macron in Basilica | FOTO

MeteoWeb

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’omologo degli Stati Uniti Donald Trump si incontreranno nuovamente oggi dopo aver partecipato ai funerali di Papa Francesco. Lo ha riferito il portavoce presidenziale ucraino, Serhii Nikiforov. Nikiforov ha confermato che i due leader si sono già incontrati nella Basilica di San Pietro in Vaticano per un primo colloquio durato circa 15 minuti. “I leader hanno concordato di proseguire i colloqui oggi. I rispettivi entourage stanno lavorando per organizzare la prosecuzione dell’incontro“, ha dichiarato Nikiforov.

Il servizio stampa dell’Ufficio presidenziale ucraino ha diffuso alcune foto del primo incontro: Zelensky e Trump sono ritratti seduti uno di fronte all’altro, e una in cui si vedono anche il Presidente francese Emmanuel Macron e il Primo Ministro britannico Keir Starmer.

A margine delle esequie del Santo Padre, c’è stato anche un breve colloquio tra il Premier Giorgia Meloni e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.