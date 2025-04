Funerali Papa Francesco, Trump parte per Roma: “vedremo molti leader stranieri” | VIDEO

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania partono per Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco, durante il primo viaggio internazionale del suo secondo mandato. “Stiamo partendo per Roma, dove parteciperemo ai funerali di Papa Francesco. Tutti stanno andando e incontreremo molti leader stranieri che vogliono incontrarci”, ha dichiarato Trump mentre lasciava la Casa Bianca in elicottero per raggiungere la base di Andrews, da dove è partito – con circa 40 minuti di ritardo – alla volta di Roma per partecipare domani all’omaggio al Santo Padre.

“Gli accordi commerciali stanno andando molto bene. Credo che Russia e Ucraina, lo speriamo, stiano facendo progressi. Molto fragile“, ha aggiunto. Vedrà Zelensky? Gli chiede un giornalista. “È possibile“, ha risposto Trump.

Anche l’ex Presidente degli USA, Joe Biden, ha annunciato che parteciperà ai funerali del Papa, ma non andrà nello stesso aereo di Trump.

