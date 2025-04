MeteoWeb

Migliaia di fedeli sono giunti e giungeranno a Roma per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco. Fino alle esequie di sabato 26 aprile, il comando dei Vigili del Fuoco di Roma opererà nel dispositivo di sicurezza, 24 ore su 24, in Piazza San Pietro e in alcune aree limitrofe, con squadre ordinarie, specialistiche e con la presenza nelle diverse sale operative allestite e sul campo.

