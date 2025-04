Funivia Faito, aggiornamenti sulle condizioni dell’unico sopravvissuto

MeteoWeb

“È sveglio e collaborante” Thabet Suliman, 23 anni, l’unico sopravvissuto e testimone della tragedia della funivia del Faito, avvenuta lo scorso 17 aprile e costata la vita a sua sorella Janan, 25 anni, ai coniugi Elaine Margaret e Derek Winn, di 58 e 65 anni, e a Carmine Parlato, 59 anni, il macchinista della cabina precipitata. Il giovane è ancora ricoverato nella terapia intensiva nell’ospedale del Mare di Napoli ma nel primo pomeriggio ha potuto scambiare qualche parola con il fratello medico, che è ospite al Residence Ospedale del mare.

Secondo quanto rende noto l’Asl Napoli 1 Centro, i parametri della respirazione del ragazzo, dopo la sospensione della sedazione, appaiono in netto miglioramento. “Permangono ancora i parametri renali in riserbo per una diuresi insufficiente“, fanno sapere ancora i medici. Il paziente, viene sottolineato, resta in terapia intensiva e con prognosi riservata “ancora per le prossime 48 ore”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.