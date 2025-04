Funivia del Faito, indagini per accertare la dinamica dell’incidente | FOTO

MeteoWeb

Nella giornata del 23 aprile, su iniziativa della procura di Torre Annunziata, si è tenuto un sopralluogo finalizzato ad analizzare la dinamica dell’incidente della funivia sul Monte Faito, in provincia di Napoli. Il comando dei Vigili del Fuoco di Napoli ha predisposto e preparato gli accessi ai luoghi, in quota ed in zona impervia, con idonei dispositivi di protezione individuale. Potendo contare anche sulla collaborazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del CNSASS, il personale SAF del comando ha provveduto ad accompagnare nei siti di interesse tali esperti, assicurando, con propri mezzi e attrezzature, le condizioni di sicurezza necessarie.

Continuano le operazioni di Polizia giudiziaria a cura del comando dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di unità specializzate TAS e APR ed il coordinamento della direzione regionale Campania, in raccordo con la Procura.

