Fusione della neve e risorse idriche: l’Abruzzo di fronte alla sfida della stagione estiva

Con l’arrivo della primavera, anche in Abruzzo inizia una fase cruciale per la gestione delle risorse idriche. È quel momento dell’anno in cui la neve, dopo aver stazionato per mesi sui rilievi, comincia a fondere e a trasformarsi in acqua liquida, pronta a scorrere verso valle. Non si tratta solo di un cambiamento fisico, ma di un vero e proprio spartiacque stagionale che influisce su agricoltura, produzione energetica, approvvigionamento idrico e, più in generale, sulla vivibilità dei territori.

Nel mese di aprile, il monitoraggio svolto da Fondazione CIMA restituisce una fotografia aggiornata dello stato della neve in Italia, con dati che restano critici ma mostrano segnali di miglioramento. A livello nazionale, il deficit di Snow Water Equivalent (SWE) si attesta ancora al -34%, un valore preoccupante ma in parziale recupero rispetto ai mesi precedenti.

Determinante, nelle ultime settimane, è stato un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Nella seconda metà di marzo, l’Abruzzo ha beneficiato di precipitazioni copiose e di un abbassamento delle temperature, in particolare lungo il versante adriatico. Queste condizioni hanno favorito un incremento dell’accumulo nevoso, soprattutto sulla Maiella e sui versanti orientali del Gran Sasso, dove il manto nevoso ha mostrato una maggiore reattività.

La risposta disomogenea tra versanti orientali e occidentali non sorprende, considerata la complessa orografia dell’Appennino e la sua variabilità climatica. Tuttavia, anche con questa recente inversione di tendenza, i livelli di neve restano ampiamente inferiori rispetto alla media storica. Il margine di sicurezza resta quindi sottile e l’attenzione si concentra ora sulla dinamica della fusione: sarà la velocità di questo processo a influire direttamente sulla quantità effettiva d’acqua disponibile a valle, con impatti tangibili sulla resilienza dei territori.

In questo contesto, la questione delle perdite nella rete idrica assume un peso ancora maggiore. La provincia di Chieti, insieme a quella dell’Aquila, figura tra le più colpite dalla dispersione idrica, con un tasso che supera il 70%. Un dato allarmante, che da anni rappresenta un punto debole per il sistema di gestione delle acque in Abruzzo.

Le sorgenti abruzzesi, al momento, sembrano essere in grado di reggere il caldo estivo con problemi limitati, purché si eviti un uso improprio dell’acqua. Misure come le chiusure notturne razionalizzate e il divieto di utilizzi non essenziali saranno fondamentali per mantenere la stabilità del sistema idrico regionale.

